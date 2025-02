Comeback läuft auf Hochtouren: Österreichs Nummer 1 kehrt im März zurück

Bald ist es so weit, schon bald kehrt auch Österreichs Nummer eins zurück. Nach Operationen an beiden Fersen laufen die Vorbereitungen für die Tour-Rückkehr von Sebastian Ofner auf vollen Touren. Derzeit trainiert der Steirer in der ATC-Akademie von Wolfgang Thiem in Traiskirchen. Zwar taucht der 28-Jährige aktuell noch in keiner Nennliste auf, dennoch sind die ersten Turnierstarts Mitte bis Ende März bei Challenger-Turnieren geplant.