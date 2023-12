Ofner hat vor dem Saisonstart die Nase vor Tennis-Star Thiem

Rund ein Zw├Âlftel seiner 1.000 Punkte hat Ofner im J├Ąnner zu verteidigen, freilich k├Ânnte er beim Major in Melbourne mit zwei, drei Siegen auch gut zulegen. Vor den Masters-1000-Events im M├Ąrz in Indian Wells und Miami bzw. nach dem Davis Cup Anfang Februar in Irland kann er auf einem geplanten S├╝damerika-Trip daf├╝r voll anschreiben. F├╝r Thiem ist das bis Ende M├Ąrz fast zur G├Ąnze der Fall, denn vor einem Erfolg ├╝ber Ofner Anfang April in Estoril hatte er nur einen einzigen Sieg verbucht.

G├Ąnzlich freie Bahn zum Punktesammeln hat der US-Open-Sieger 2020 aber keineswegs. Sein Triumph in New York und das Comeback nach der Handgelenksverletzung liegen nun schon einige Zeit zur├╝ck, die f├╝r ihn an Wildcards reiche Zeit ist vorbei. Daher muss Thiem vorerst einmal beim 250er-Event in Brisbane noch vor Silvester in der Qualifikation zum Racket greifen, und diese ist mit Routiniers wie Matteo Berrettini oder Diego Schwartzman sowie aufstrebenden J├╝ngeren stark besetzt.

Aus heutiger Sicht muss Thiem in die Qualifikation von Melbourne

Aktuell droht Thiem auch in knapp zwei Wochen in die Australian-Open-Qualifikation zu m├╝ssen, noch immer ist er da topgesetzt. Die Wahrscheinlichkeit einer Absage eines Spielers und damit Thiems Nachrutschen in das Hauptfeld ist allerdings noch immer recht gro├č. Zuletzt hat Wimbledon-Viertelfinalist Christopher Eubanks f├╝r Hongkong abgesagt, die Teilnahme des US-Amerikaners an den Australian Open ist aber noch aufrecht. Bleibt Thiem die Quali erspart, spielt er das Einladungsturnier Kooyong Classic.