Schock für Australian-Open-Siegerin: Aryna Sabalenka trauert um Partner

Vor wenigen Wochen noch hatte sie riesigen Grund zur Freude gehabt. Ende Jänner stemmte Aryna Sabalenka zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Pokal der Australian Open in die Höhe. Wenig später muss die 25-Jährige einen riesigen Schicksalsschlag hinnehmen.

Seinen Tod gab der russischen Eishockey-Verband bekannt. Grund für seinen Tod soll laut belarussischen Medien ein abgelöstes Blutgerinnsel gewesen sein.

Der Eishockeyverein Salavat Yulaev, der in der russischen Stadt Ufa ansässig ist, und dessen Trainer Koltsov zuletzt war, schrieb in einer Erklärung: "Er war ein starker und fröhlicher Mensch, er wurde von Spielern, Kollegen und Fans geliebt und respektiert. Konstantin hat sich für immer in die Geschichte unseres Vereins eingeschrieben."