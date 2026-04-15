Schneller Abschied von Lilli Tagger in Frankreich
Nach ihrem fulminanten Lauf beim Upper Austria Ladies in Linz, der erst im Viertelfinale von Landsfrau Anastasia Potapowa gestoppt wurde, dauerte der Aufenthalt von Lilli Tagger in Rouen nicht lange.
Die 18-jährige Hoffnung verlor ihre Auftaktpartie beim WTA-250er-Turnier in Frankreich (eine Kategorie unter Linz) gegen die Ukrainerin Oleksandra Olijnykowa mit 3:6, 6:4, 4:6. Die Osttirolerin ließ im dritten Satz eine 4:1-Führung ungenutzt und hatte nach 2:07 Stunden das Nachsehen.
Fehlstart von Tagger
Tagger kam nicht gut in die Partie, zudem ließ ihr Aufschlag sie immer wieder im Stich. So gab sie ihr erstes Service sogleich ab, antwortete aber mit einem Rebreak. Ein weiteres verlorenes Aufschlagspiel zum 3:5 nutzte Olijnykowa, um wenig später auszuservieren. Im zweiten Durchgang gelang Tagger mit drei Breaks eines mehr als ihrer Gegnerin, wodurch die ÖTV-Spielerin den Ausgleich schaffte.
Im dritten Satz sah nach einer 4:1-Führung alles nach einem Sieg für die Nummer 97 der Welt aus Österreich aus, doch die ukrainische Weltranglisten-70. ließ sich nicht abschütteln und machte zwei Breaks und fünf Spiele in Folge. Nach Abwehr eines Breakballs nützte Olijnykowa ihren zweiten Matchball. Im Ranking verpasste Tagger damit den Sprung in die Top 90.
Kraus startet gut
Dafür steht Sinja Kraus beim WTA-125er-Event im portugiesischen Oeiras nach einem 6:4, 4:6, 6:3-Sieg über die Russin Oksana Selekmetowa im Achtelfinale. Für ein Ticket für den Hauptbewerb der French Open kommen die Punkte aber zu spät.
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