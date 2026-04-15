Schneller Abschied von Lilli Tagger in Frankreich

Nach ihrem fulminanten Lauf beim Upper Austria Ladies in Linz, der erst im Viertelfinale von Landsfrau Anastasia Potapowa gestoppt wurde, dauerte der Aufenthalt von Lilli Tagger in Rouen nicht lange.

Die 18-jährige Hoffnung verlor ihre Auftaktpartie beim WTA-250er-Turnier in Frankreich (eine Kategorie unter Linz) gegen die Ukrainerin Oleksandra Olijnykowa mit 3:6, 6:4, 4:6. Die Osttirolerin ließ im dritten Satz eine 4:1-Führung ungenutzt und hatte nach 2:07 Stunden das Nachsehen.

Fehlstart von Tagger

Tagger kam nicht gut in die Partie, zudem ließ ihr Aufschlag sie immer wieder im Stich. So gab sie ihr erstes Service sogleich ab, antwortete aber mit einem Rebreak. Ein weiteres verlorenes Aufschlagspiel zum 3:5 nutzte Olijnykowa, um wenig später auszuservieren. Im zweiten Durchgang gelang Tagger mit drei Breaks eines mehr als ihrer Gegnerin, wodurch die ÖTV-Spielerin den Ausgleich schaffte.