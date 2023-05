Rom-Aus nach Thriller: Tennis-Ass Grabher verpasst die Sensation

Julia Grabher spielte stark, wehrte sich tapfer und verpasste nach sehr starker Gegenwehr am Sonntag in Rom nur knapp eine große Überraschung. Die 26-jĂ€hrige Vorarlbergerin unterlag der klar favorisierten Weltranglisten-9. Darja Kasatkina aus Russland erst nach einem 3:19-Stunden-Thriller mit 5:7, 6:4, 6:7 (2). Dennoch war es die bisher beste Turnierwoche in der Karriere von Grabher. Sie wird im neuesten WTA-Ranking erstmals in den Top 75 aufscheinen.