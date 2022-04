Roger Federer schlägt im Herbst in Basel auf

2020 und 2021 hat das Tennis-ATP-Turnier in Basel wegen Corona nicht stattgefunden, heuer steht es in der Woche des Erste Bank Open in Wien wieder am Programm.

Und da wird der 500er-Event in Wien vom gleichwertigen Veranstaltung in der Schweiz vom 24. bis 30. Oktober kräftig Konkurrenz erhalten, hat doch Roger Federer dafür genannt.

Der langjährige Weltranglistenerste will 41-jährig im Herbst sein Comeback geben und danach mit geschütztem Ranking um seinen elften Basel-Titel spielen.