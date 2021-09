Roger Federer fordert Schutz für die Jungstars

Vor ihrem sensationellen Sieg in New York hatte es Raducanu in Wimbledon bis ins Achtelfinale geschafft, musste aber wegen Atemproblemen aufgeben, damals auch noch überwältigt von den Emotionen und dem plötzlichen Rummel um ihre Person.

Osaka hatte bei den French Open öffentlich gemacht, dass sie unter Depressionsphasen leide und zuletzt eine Auszeit vom Tennis angekündigt.