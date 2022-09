Rodionov und Ofner in Tulln im Viertelfinale

Wieder mit Ex-Coach

Rodionov, der nach einer Coronaerkrankung kurz vor den US Open wieder auf dem Platz steht, hat übrigens in seinem Trainerteam etwas verändert. "Mein Coach ist jetzt Gary Muller, ich bin wieder bei ihm zurück seitdem ich krank geworden bin", verriet Rodionov der APA. Österreichs Davis-Cup-Spieler, der für kommende Woche am gleichen Schauplatz in Tulln gegen Pakistan nominiert ist, trainiert nun auch wieder in der Akademie von Günter Bresnik mit dem südafrikanischen Ex-Top-50-Mann Muller.