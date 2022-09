Neuer Champion & neue Nummer 1? US Open als Zeitenwende im Tennis

Es ist schon wieder etwas passiert in New York. Genauer gesagt, wird es passieren beim Finale der US Open am Sonntag: Das Männer-Tennis bekommt dann einen neuen Grand-Slam-Sieger. Dafür sorgten Marin Cilic und Rafael Nadal, indem sie in ihren Achtelfinalpartien in der Nacht von Montag auf Dienstag jeweils als Verlierer vom Platz gingen.