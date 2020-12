Rodionov: „So ein Erlebnis hat man nur einmal im Leben“

Er war in der Weltspitze bei den Junioren. Nach einjährigen Anlaufschwierigkeiten zeigte Jurij Rodionov heuer so richtig bei den Profis auf. Für eine kleine Euphorie abseits von Dominic Thiem sorgte der 21-Jährige in Wien, als er mit dem Kanadier Denis Shapovalov die Nummer 12 der Welt abfertigte. „Ich habe gemerkt, dass er sich nicht wohlfühlt und mich in die Partie verbissen. An diesem Tag war ich mental auf der Höhe“, erinnert sich der Wahl-Wiener an seinen ersten Match-Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.