Keine One-Man-Show: Dominic Thiem und seine Thronfolger

Dennis Novak

Der 27-jährige hat alle Anlagen für eine gute Karriere und schaffte Anfang des Jahres den Sprung in die Top 100. „Er bringt sehr gute Voraussetzungen mit“, sagt sein Ex-Trainer Günter Bresnik, „aber an der Konstanz mangelt es noch.“ In Wien vergab der Wahl-Burgenländer drei Matchbälle gegen den Südafrikaner Kevin Anderson. Vor zwei Wochen gelang ihm in Köln erstmals der Sprung in ein ATP-Viertelfinale, in Wimbledon stand er 2018 in der 3. Runde.