Die Medien im Tennissport überschlugen sich mit Lobeshymnen: „Nadal übermenschlich“, titelte die Sportzeitung Mundo Deportivo am Donnerstag. Das Konkurrenzblatt AS schrieb: „Nadal, du bist der Größte.“

Nach dessen Fünf-Satz-Thriller gegen Taylor Fritz (USA) werden sie es freilich nicht mehr tun können: Der Spanier musste am Donnerstagabend für das Semifinal-Duell gegen den australischen Bad Boy Nick Kyrgios am heutigen Freitag absagen. In der 4:20-Stunden-Partie hatte sich Rafael Nadal mehrmals behandeln lassen, Schmerzmittel nehmen und die Zähne zusammenbeißen müssen. Seine Schwester und sein Vater forderten sogar die Aufgabe.