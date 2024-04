Er ist wieder da: Nadal feiert einen eindrucksvollen Sieg

Ist er endgültig wieder da? Rafael Nadal kommt zumindest immer besser in Form. Und das zeigte er beim Masters-1.000er-Event in Madridjust gegen jenen Mann, der den spanischen Großmeister vergangene Woche in Barceloan noch besiegt hatte: Alex de Minaur. Zwar hielt der Australier auch in der Caja Magica gut mit, hatte im ersten Satz durchaus Chancen, am Ende setzte sich aber Nadal mit 7:6 (6) und 6:3 durch.