Potapowa vor dem Achtelfinale: „Das ist noch nicht das Ende“

Anastasia Potapowa spielte am Samstag wie eine Große – und bezwang eine ganz Große. Mit dem 4:6, 7:6, 6:4 gegen Titelverteidigerin Coco Gauff bei den French Open feierte die 25-jährige ÖTV-Spielerin einen der größten Erfolge ihrer Karriere in eindrucksvoller Art und Weise. Österreichs Nummer 1 spielte druckvoll, variantenreich und vor allem mit unbändigem Siegeswillen. „Es ist eine Kombination aus Erfahrung, dass ich erwachsener und mental stärker geworden bin“, sagte Potapowa. „Auch rundherum hat sich vieles geändert, ich habe an neuen Dingen gearbeitet, das hat sich alles positiv ausgewirkt.“

Vor allem auf Sand läuft es wie geschmiert. Auf das Finale in Linz folgte das Halbfinale in Madrid und ein Achtelfinale in Rom. Nun trifft sie am Montag (11.00/live ServusTV) auf dem Court Suzanne-Lenglen im Achtelfinale von Paris auf ihre frühere russische Landsfrau Anna Kalinskaja, die im Ranking als 24. noch knapp vor ihr (30.) liegt. Die bisherigen zwei Duelle hat die 27-jährige Kalinskaja jeweils für sich entschieden.

„Seit unserem letzten Duell ist alles anders, beide haben sich weiterentwickelt, es wird wieder ein großer Kampf und ich werde schauen, dass ich physisch und mental meine beste Leistung abrufe“, kündigte Potapowa an. Dabei wird es aus dem Publikum viele „Anna“-Rufe geben. Diese werden weniger der Gegnerin, als ihr gelten. „Es ist einfacher, mich Anna zu nennen, Anastasia ist zu lange. Ich bin es gewohnt, dass ich Anna gerufen werde, das ist die Kurzversion meines Namens, es ist kein Problem für mich.“