Tennisstar Medwedew zeigt Ofner bei Olympia die Grenzen auf

Die olympische Bühne hätte nicht schöner sein können. Ein warmer Sommerabend in Paris, ein volles Stadion in Roland Garros, und ein Grand-Slam-Sieger als Gegner. Doch die Freude bei Sebastian Ofner in der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers hielt sich rasch in engen Grenzen.

Zu dominant und souverän trat der Russe Daniil Medwedew auf. Die Nummer fünf der Welt siegte auf dem ungeliebten Sandbelag mühelos mit 6:2 und 6:2 und zog damit ins Achtelfinale ein. Damit sind für alle rot-weiß-roten Tennisprofis die Olympischen Sommerspielen 2,024 bereits zu Ende.