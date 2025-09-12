Tennis-Vizeboss kritisiert: "Sport darf keine Nebenbeschäftigung des Vizekanzlers sein"

Bei Veranstaltungen von Tennis Europe sieht man, dass fast alle anderen Tennisverbände höhere Förderungen bekommen. Schlimm ist, dass in Österreich mit dem Gießkannenprinzip gearbeitet wird, keine Rücksicht darauf genommen wird, was ein Verband leistet. Hier wird keine Leistungsprüfung vorgenommen. Aber generell muss mehr Geld in den Sport fließen, ich will ja keinem anderen Verband etwas wegnehmen. Die Regierung sollte antizyklisch investieren, das heißt, gegen den vorherrschenden Markttrend zu agieren. Investieren, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Daraus resultieren ja auch mangelnde Sponsoren für den Sport. Hier wird genau das Gegenteil gemacht. Weil der Sport immer wo ein Anhängsel ist. Der Sport kann keine Nebenbeschäftigung für den Vizekanzler sein. Das ist aber seit Jahren so.