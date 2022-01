Nur noch auf Rang 37: Thiem stürzt in der Weltrangliste weiter ab

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist in der Weltrangliste vor seinem Comeback in Cordoba um 21 Positionen an die 37. Stelle zurückgefallen. Rafael Nadal nimmt nach seinem Australian-Open-Triumph unverändert Platz fünf ein. Sein Finalgegner Daniil Medwedew ist weiterhin Zweiter hinter dem in Australien wegen seiner fehlenden Corona-Impfung ausgewiesenen Novak Djokovic.