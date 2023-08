Novak in zweiter Quali-Runde der US Open bereits ausgeschieden

Der Niederösterreicher Dennis Novak ist in der Nacht auf Freitag (MESZ) in Runde zwei der Tennis-US-Open ausgeschieden. Der 29-JÀhrige unterlag dem Australier Marc Polmans 3:6,1:6, nachdem er in Runde eins den Belgier David Goffin (Nr. 5) ausgeschaltet hatte.

Wetterbedingt auf Freitag vertagt wurden die Zweitrundenpartien des Steirers Filip Misolic gegen den Belgier Kimmer Coppejans und der Wienerin Sinja Kraus gegen die Belgierin Greet Minnen (je 16.00 Uhr MESZ).