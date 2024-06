Tennis-Star Djokovic meldet sich: "Operation gut verlaufen"

Novak Djokovic meldete sich nach seiner Knie-Operation in einem Beitrag auf Instagram. Der 37-Jährige, der am Montag von Jannik Sinner als Nummer eins abgelöst wird, hatte in seinem Achtelfinale gegen Francisco Cerundolo eine Meniskusverletzung im rechten Knie erlitten und musste nach dem Fünf-Satz-Sieg sein Viertelfinale gegen Casper Ruud absagen. "Ich bin froh, euch mitzuteilen, dass die Operation gut verlaufen ist", postete Djokovic.