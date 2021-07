Novak Djokovic auf den Spuren von Rod Laver

Die 1er-Jahre brachten in Wimbledon in den vergangenen Jahrzehnten stets Denkwürdiges. 1981 stoppte John McEnroe im Finale die Siegesserie von Björn Borg. Der Schwede hatte zuvor ab 1976 41 Spiele in Folge auf dem heiligen Rasen gewonnen. 1991 schlug Michael Stich im deutschen Duell völlig überraschend seinen Landsmann Boris Becker – es blieb sein einziger Grand-Slam-Titel. 2001 krönte sich Goran Ivanisevic nach einer dramatischen Finalschlacht am Ende seiner Karriere doch noch zum Grand-Slam-Champ. Und 2011 schlug Novak Djokovic den Spanier Rafael Nadal in vier Sätzen und triumphierte erstmals in Wimbledon.