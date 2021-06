Nadal und Djokovic bitten im Paris-Semifinale zum Spitzentanz

Recht kämpfen musste Nadal heuer noch nicht, obgleich er im Viertelfinale vom Argentinier Diego Schwartzman zumindest in den ersten drei der vier Sätze gefordert wurde.

Djokovic hingegen hatte andere Probleme. Die bei vielen Spielern unbeliebten Abendspiele in Paris sorgen immer wieder für Kritik. Am Mittwoch musste das Viertelfinale von Djokovic gegen den Italiener Matteo Berrettini um 23 Uhr unterbrochen werden, damit die Zuschauer wegen der nächtlichen Ausgangssperre das Stadion verlassen konnten. Erst knapp vor Mitternacht setzte sich Djokovic nach vier Sätzen durch und zog in sein 40. Semifinale bei einem Grand-Slam-Turnier ein.