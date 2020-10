Nadal greift nach dem 13. French-Open-Titel

Rafael Nadal steht ohne Satzverlust im Endspiel der French Open. Der Spanier schlug den Argentinier Diego Schwartzman, der in einem Viertelfinal-Marathon Dominic Thiem bezwungen hatte, mit 6.3, 6:3 und 7:6 (0). Der Spanier musste dafür aber mehr als drei Stunden hart arbeiten und hatte vor allem im dritten Satz Probleme mit Kämpferherz Schwartzman. Im Endspiel am Sonntag (15 Uhr) wartet der Sieger aus der Partie von des Ranglisten-Ersten Novak Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas, die im Anschluss stattfindet.

Der 34-jährige Spanier könnte am Sonntag seinen 100. Sieg in Paris bei nur zwei Niederlagen holen. Seine Best-of-five-Bilanz auf Sand ist phänomenal: 124.2-Siege. Verloren hat er nur zwei Mal in Paris. 2009 im Achtelfinale gegen den Schweden Robin Söderling, 2015 im Viertelfinale gegen Novak Djokovic. Bei den French Open ist er mit zwölf Triumphen längst Rekordchamp. Mit seinem 20. Major-Titel kann er am Sonntag obendrein mit Roger Federer gleichziehen.