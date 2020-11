Nach Paris aus: Nadal blickt positiv auf ATP-Finals in London

"Natürlich wollte ich das Turnier gewinnen", sagte Nadal noch in Bezug auf Paris. "Aber ich hatte die ganze Woche die richtige Einstellung, habe jedes Match gekämpft. Dadurch habe ich vier Matches spielen können und ich glaube, das wird mir in London helfen", glaubt Nadal. Er müsse an ein paar Kleinigkeiten feilen, aber bei den wichtigen Dingen gehe es ihm gut.