Doppeltes Steirer-Aus: Misolic und Ofner scheitern im Båstad-Viertelfinale

Ofner hatte im ersten Satz bei 1:1 zwei und nach einem erlittenen Break zum 2:4 zwei weitere (Re-)Breakbälle ausgelassen. Diese Chancen muss man gegen einen Top-5-Mann nutzen. Ab den abgewehrten Breakbällen und dem Game zum 5:2 war Ruud klar auf der Siegerstraße. Auch im zweiten Durchgang reichte dem Norweger ein Break zum 2:1 zum entscheidenden Vorteil. Nach 88 Minuten war die sieben Siege anhaltende Serie Ofners beendet.

Starker Misolic-Beginn

Für den Steirer wurde es damit nichts aus seinem bereits 50. Sieg (!) auf allen Levels in diesem Jahr. Ein Sieg, der ihn erstmals in die Top 50 gehievt und ihm sein zweites Tour-Halbfinale seit Kitzbühel 2017 beschert hätte. Der in diesem Jahr auf Challenger-Niveau schon sechsfache Finalist (davon zuletzt der Titel in Salzburg) wird am Montag um Platz 51 herum aufscheinen.