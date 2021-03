Nach 16 Jahren: Tennis-Star Medwedew schaffte Historisches

Seit 2005 hat sich freilich einiges geändert. Von den Top 20 des Rankings vom 18. Juli 2005 sind nur noch vier aktiv. Neben Federer und Nadal sind dies der 38-jährige Spanier Tommy Robredo, der allerdings in den Tiefen der Challenger-Ebene verschwand, und der 34-jährige Franzose Richard Gasquet, der nach wie vor Tuchfühlung zur Weltspitze hält.

Die Big Four haben aber eines gemeinsam, sie pausieren derzeit. Roger Federer verzichtete diese Woche auf ein Antreten in Dubai und fehlt auch danach in Miami, Nadal sagte wegen Rückenproblemen zumindest für Dubai ab. Djokovic kämpft noch mit den Nachwehen einer Bauchmuskelverletzung, Murray, der im Ranking nicht mehr Top 100 ist, hat einen feineren Grund für den Startverzicht in Dubai: Der 33-Jährige wurde zum vierten Mal Vater.