Nach dem besten Jahr seiner Karriere: Thiem hat 2021 Lust auf mehr

Die Filzkugel rollt und fliegt wieder: Am Donnerstag beginnt die Tennis-Saison 2021 offiziell. Mit österreichischer Beteiligung wird in Antalya und Delray Beach (Florida) gespielt, die Damen starten in Abu Dhabi.

Für Österreichs Topmann Dominic Thiem heißt es noch: Bitte warten! Der Ranglisten-Dritte hebt nächste Woche im Flieger nach Australien ab. Nach der in Down Under verpflichtenden zweiwöchigen Quarantäne schlägt Thiem ab 1. Februar beim ATP-Cup auf, ehe am 8. Februar mit den Australian Open der erste Saisonhöhepunkt startet. Die Form sollte passen, die Verfassung tut es sowieso. „Er ist körperlich so gut wie schon lange nicht mehr beisammen“, verspricht Sportwissenschafter Mike Reinprecht, der mit Thiem in der Südstadt an der Fitness arbeitete. Mittlerweile schlägt Thiem Bälle in Traiskirchen.

Gerüstet

Nach seinem US-Open-Sieg hat der 27-Jährige freilich Lust auf mehr. Dass in New York Novak Djokovic bald disqualifiziert wurde und Rafael Nadal und Roger Federer nicht dabei waren, sollte keine Ausrede sein. „Er war im Vorjahr auch bei den Australian Open knapp dran, er hat dort sogar besser gespielt als bei den US Open“, sagt sein Ex-Trainer Günter Bresnik.