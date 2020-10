Lehrstunde: Paris-Rekordsieger Nadal spaziert ins Viertelfinale

Topfavorit Rafael Nadal hat bei den French Open in Paris im Schnelldurchgang das Viertelfinale erreicht. Der zwölffache Sieger aus Spanien deklassierte am Sonntag den amerikanischen Qualifikanten Sebastian Korda in nur 1:55 Stunden mit 6:1, 6:1, 6:2.

Korda zeigte gegen sein großes Tennis-Idol zu viel Respekt und war in der einseitigen Partie völlig chancenlos. Nadal trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen dem Deutschen Alexander Zverev und Jannik Sinner aus Italien.