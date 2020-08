Leben im Paradies? "Eine Kastastrophe!"

Vorsicht geboten

Zwar könnte der Grazer in den USA oder Europa trainieren, „aber die Gefahr, dass ich dann nicht mehr zu meiner Familie zurückreisen kann, ist groß.“ Die Herren-Tour startet am 22. August mit einem ATP-1.000-Event in New York, eine Woche später sollen dort die US Open stattfinden – fix ohne Rafael Nadal (verzichtet aufgrund der Corona-Situation) und ohne Fans. Marach: „Ich habe lange kein Tennis gespielt. Lieber wäre mir ein Start später in Europa. Wir haben auch noch keine Information seitens der ATP.“

An ein Karriere-Ende denkt Marach nicht. „Ich möchte noch ein, zwei Jahre spielen. “ Heuer erwartet sich Marach nicht mehr viel, da er auch zuletzt Probleme mit dem Kreuz bekam. Mit seinen südafrikanischen Doppelpartner Raven Klaasen steht er stets in Verbindung.