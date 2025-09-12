Schock vor dem ersten Aufschlag: Bitterer Ausfall in Österreichs Davis-Cup-Team

Just als Österreichs 20-köpfige Fan-Gruppe in die Fönix-Arena zu Debrecen einmarschierte, kam die Hiobsbotschaft : Filip Misolic kann sein Einzel nicht bestreiten. Im zweiten Match nach der Partie von Fabian Marozsan gegen Jurij Rodionov wird Lukas Neumayer Ungarns Routinier Marton Fucsovics fordern.

Der Steirer Misolic fällt mit einer Verkühlung für den Eröffnungstag aus, sein Ersatzmann Neumayer hat aber bereits gegen Finnland eine sehr gute Leistung gezeigt. Bei der Partie Ungarn gegen Österreich geht es um einen Platz im Finalturnier im November.