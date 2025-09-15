Großes Finale für Österreich: Das sind die möglichen Gegner in Bologna

Während die Helden des "KURIER Davis Cup Team" nach dem sensationellen 3:2-Sieg über die favorisierten Ungarn (ohne Top-100-Spieler) bereits zu Turnieren in alle Richtungen des Erdballs unterwegs sind, stehen nun die möglichen Gegner beim Final-8-Turnier in Bologna (18. bis 23. November) fest.

Vorneweg: Gespielt wird in Bologna im K.o.-System. Und logischerweise könnten dort kräftige Kaliber warten: Spanien, Tschechien und Belgien haben am Sonntag das Feld für das Davis-Cup-Finalturnier vom 18. bis 23. November in Bologna komplettiert. Am Samstag hatten sich neben Österreich auch Deutschland, Frankreich und als einzige nicht-europäische Equipe die aus Argentinien qualifiziert. Am Mittwoch, 12 Uhr.

Fix dabei ist auch Italien. Das Gastgeberland erhält einen Platz in den Final 8, sofern es zu den 50 besten Nationen gehört oder einer seiner Spieler eine Einzelplatzierung in den Top 10 hat. Beides trifft in diesem Fall zu, Italien stellt neben Jannik Sinner auch noch Lorenzo Musetti in den Top Ten.