Aufschlag in Bad Waltersdorf: Auch Neumayer und Schwärzler am Start

Im Davis Cup tankte Lukas Neumayer zumindest am ersten Tag Selbstvertrauen. Mit seinem Sieg über den ungarischen Routinier Marton Fucsovics bewies der Salzburger seine Klasse, am Samstag setzte es aber eine Niederlage gegen einen groß aufspielenden Zsombor Piros.

Nächste Woche ist Neumayer in Österreich zu sehen. Im steirischen Bad Waltersdorf ist der 23-Jähriger einer von vier Österreichern im Hauptbewerb. Das Challenger-Turnier ist das drittgrößte Männer-Turnier in Österreich.

Mit von der Partie beim Layjet Open sind auch Joel Schwärzler, der zuletzt in Tulln im Halbfinale stand und Neil Oberleitner, der den Doppelbewerb dort gewann, Tulln-Viertelfinalist Sandro Kopp und der steirische Lokalmatador Sebastian Sorger.

Fünf weitere Österreicher haben am Sonntag und Montag die Chance, den Hauptbewerb über die Qualifikation, die am Sonntag (10 Uhr) startet, zu erreichen. Oberleitner startet dort ebenso wie Routinier Dennis Novak, Janis Graski, Nico Hipfl und der Hartberger Alex Huszar.