Premiere für Jungstar Schwärzler: Erstes Semifinale in der Heimat

Joel Schwärzler ist weiter im Vormarsch. Bei den NÖ Open in Tulln erreichte der 19-Jährige zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere erstmals ein Heim-Semifinale. Gegen den Inder Sumit Nagal verlor die ehemalige Nummer eins der Junioren-Weltrangliste zwar den ersten Satz, danach ließ er aber nicht mehr viel anbrennen und marschierte als 6:7-6:4-6:1-Sieger vom Sandplatz. Schwärzler wird damit auch erstmals in die Top 250 im ATP-Ranking klassiert sein.

„Das fühlt sich sehr, sehr gut an! Tatsächlich war der Wind für uns beide heute heftig, aber ich habe mich nach dem ersten Satz besser darauf eingestellt, mich besser bewegt, war geduldiger und hab auch in der Defensive mehr gearbeitet“, sagt der Vorarlberger nach seinem 2:36 Stunden langen Match gegen Nagal. Am Abend zog Schwärzler mit Neil Oberleitner auch noch ins Doppel-Finale ein.

Nächster Gegner am Samstagnachmittag: der Sieger aus dem nachfolgenden Viertelfinale Sandro Kopp gegen den in Tulln an vier gesetzten Argentinier Marco Trungelliti. Ebenfalls bereits im Semifinale: Santiago Rodriguez Taverna (ARG) nach seinem 6:3, 6:4 über Oleg Prihodko (UKR).

Im Halbfinale gibt es am Samstag aber kein Österreicher-Duell. Sandro Kopp, der zuletzt zwei Comeback-Siege gefeiert hatte, unterlag dem routinierten Argentinier Marco Trungelliti 6:7 und 1:6. Kopp kann dennoch eine positive Bilanz ziehen. Der Schützling von Hakan Dahlbo wird sich um rund 60 Plätze verbessern und nähert sich den Top 300 an. Im Doppel kam Kopp an der Seite des Salzburgers Lukas Neumayer bis ins Halbfinale.