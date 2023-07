Kein Abschied daheim: Zu emotional für den großen Federer

Der Grund ist einfach: Federer will das gar nicht. In einem Interview mit einem Schweizer Medium sagte der 20-fache Grand-Slam-Sieger: "Ich glaube, ich würde das emotional gar nicht schaffen. Je länger ich zurückdenke, an die Zeit, in der meine Mutter im Akkreditierungsbüro arbeitete und ich Balljunge war, an 2019, als ich in Basel mein letztes Turnier gewann, desto mehr bleibt bei mir das Gefühl zurück, dass es schon wie im Märchen war."