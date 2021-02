Julian Knowle ist der älteste Spieler bei den Australian Open

Vor allem olympisches Einzel-Gold, das ihm noch fehlt, will sich der Maestro noch schnappen. Am Tag, an dem die Spiele in Tokio enden, vollendet Federer sein viertes Jahrzehnt. Vielleicht mit einem abschließenden Triumph? Der Spanier López spielt in Melbourne sein 75. Grand-Slam-Turnier in Folge (Weltrekord!) und steht nach einem Sieg über den Australier Li Tu in der zweite Runde.