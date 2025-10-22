6:0, 6:2 - Sinner deklassiert Altmaier zum Auftakt in Wien

Mit einer Machtdemonstration startete Jannik Sinner in die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Die Nummer zwei der Welt aus Italien besiegte den Deutschen Daniel Altmaier in nur 58 Minuten 6:0, 6:2 und trifft im Achtelfinale auf seinen Landsmann Flavio Cobolli, der sich gegen den Tschechen Tomas Machac 7:6 (6), 6:2 durchsetzte. Sinner bewies vom ersten Punkt an seine Klasse und ließ Altmaier (51. der Welt) gar nichts ins Spiel kommen. 24:6 an Punkten stand es nach dem ersten Satz, 55:22 am Ende. Bei jedem gewonnen Punkt des Deutschen jubelten die 9.800 Zuschauer in der ausverkauften Stadthalle groß auf. Sinner traf aus allen Lagen, bei den 2. Aufschlägen von Altmaier holte der Italiener 15 der 19 möglichen Punkte.

Sinner in Italien in der Kritik In seiner Heimat sorgte Sinner in dieser Woche aber für Miss-Stimmung. In nicht einmal einem Monat geht es für das „KURIER Austria Davis Cup Team“ ums Ganze. Da trifft die Arbeitsgruppe um Kapitän Jürgen Melzer beim Final 8 in Bologna auf Italien. Dort ist man nicht ganz glücklich mit Jannik Sinners Entscheidung, abzusagen. Adriano Panatta, French-Open-Sieger von 1976, schrieb in einer Kolumne für die Zeitung Corriere della Sera: „Ich hätte auf den Davis Cup niemals verzichtet.“ Zu seiner Zeit habe der Davis Cup zu den wenigen großen Prioritäten eines Tennisspielers gehört. „Heute ist das nicht mehr so“, so Panatta.