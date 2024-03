Wie im Horrofilm: Bienenschwarm stoppt Partie von Alcaraz - Zverev

An das Match werden sich die Leute wohl nicht lange erinnern, scherzte Tennisstar Carlos Alcaraz nach seinem Viertelfinalsieg in Indian Wells gegen Alexander Zverev (6:3, 6:1). Da war dem Spanier wieder zum Lachen zumute.

Für Aufsehen während der Partie sorgte ein enormer Bienenschwarm, der beim Stand von 1:1 im ersten Satz eine Unterbrechung auslöste. Alcaraz, der gerade Aufschlag hatte, schlug zunächst um sich und flüchtete dann in die Kabine. Auf Bildern war auch zu sehen, wie sich unzählige Bienen auf einer Kamera platzierten. „Ich habe so etwas in meinen 39 Jahren Tennis noch nicht gesehen. Unglaublich“, schrieb Tennis-Legende Boris Becker auf X.