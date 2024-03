Frühes Aus in Indian Wells für Österreichs besten Tennisspieler

Sebastian Ofner verlor hat am Donnerstag (Ortszeit) bei seinem Debüt in Indian Wells in der ersten Runde. Der 27-jährige Steirer, aktuell Nummer 38 im ATP-Ranking, unterlag bei dem Masters-1000-Turnier auf Hartplatz dem nur drei Plätze vor ihm liegenden Kroaten Borna Coric mit 2:6, 6:3, 0:6. Das erste Duell der beiden war wegen Regens um einen Tag verschoben worden.