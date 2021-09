Halbfinal-Hit Djokovic gegen Zverev bei den US Open

Der 34 Jahre alte Serbe gewann sein Viertelfinale gegen den Italiener Matteo Berrettini in New York 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 und hat damit weiter die Chance auf den Grand Slam, also den Sieg bei den vier wichtigsten Tennis-Turnieren in diesem Jahr.

Djokovic teilt sich zudem mit Roger Federer und Rafael Nadal den Rekord von 20 Grand-Slam-Siegen und könnte mit einem Erfolg in Flushing Meadows davon ziehen.