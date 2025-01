"Ich weiß, dass das für viele ein Schock sein wird, aber ich bin okay und werde okay sein", schrieb Dabrowski nun. Erste Anzeichen der Erkrankung habe es in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 gegeben. Zunächst habe es geheißen, sie solle sich keine Sorgen machen. Im September 2023 gewann sie mit Routliffe bei den US Open die Doppelkonkurrenz.