Für Julia Grabher sind die French Open vorbei

Grabher musste auf ihren ersten Aufschlag lange warten. Weil zwei Männer keine Anstalten machten, ihr Match zu beenden. Favorit Jannik Sinner und Daniel Altmaier gingen fast fünfeinhalb Stunden ihrer Arbeit nach, dann siegte der Deutsche in fünf Sätzen. Im vierten Durchgang wehrte Altmaier zwei Matchbälle ab. „Sie konnte gut damit umgehen, auch, wenn sie sich schon um 12 Uhr Mittag einschlagen wollte“, sagte ihr Trainer Günter Bresnik vor der Partie gegen 18 Uhr.

Aber noch gibt es aus rot-weiß-roter Sicht Sebastian Ofner, der am Mittwoch den starken US-Mann Sebastian Korda putzte und heute in Runde drei den Italiener Fabio Fognini Paroli bieten will (3. Match nach 11 Uhr, Servus TV). 2017 stand der Steirer bereits in der 3. Runde von Wimbledon, dann wurde es eher still um den mittlerweile 27-Jährigen. Auch, weil er von Verletzungen gepeinigt wurde.

„Voriges Jahr habe ich wirklich wenig trainiert. Die Matches habe ich nur mit Schmerzmitteln gespielt“, erinnerte sich Ofner. Als Nummer 193 begann er das Jahr, nach Paris wird er aller Voraussicht nach in die Top 100 einziehen.