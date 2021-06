French-Open-Triumph: Krejcikova widmet Titel verstorbener Trainerin

Erinnerungen an Novotna

Und nun nahm sie wenige Tage später aus den Händen von Tennis-Legende Martina Navratilova den Siegerpokal entgegen. Doch abgesehen von ihren emotionalen Erinnerungen an Novotna blieb sie dabei erstaunlich cool. Wo andere sich nach einem Grand-Slam-Titel einfach hinfallen lassen und den Boden küssen oder wild umherspringen, verzichtete Krejcikova auf extravagante Gesten. Sie wisse, dass sich jetzt vieles für sie ändern werde. "Aber ich will einfach so bleiben, wie ich bin."

Auch in diesem Charakterzug orientiert sich Krejcikova an ihrem großen Idol. 2014 war Novotna nach Brünn zurückgekehrt, wo auch die damals 18-jährige Krejcikova zu Hause war. Die junge Tschechin nahm all ihren Mut zusammen und klopfte an Novotnas Tür, um zu fragen, ob diese nicht einmal mit ihr trainieren könne. Novotona sagte ja, war vom Talent ihrer jungen Landsfrau überzeugt und war fortan Trainerin, Beraterin, Aufpasserin und Freundin in einer Person.

"Ich habe ihr alles zu verdanken. Mit ihre letzten Worte an mich waren: 'Versuch, mit Freude zu spielen und einen Grand Slam zu gewinnen'", sagte Krejcikova, nachdem sie den Auftrag ihrer Mentorin am Samstag beim 6:1,2:6,6:4 gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa erfüllt hatte. "Ich denke jeden Tag an sie und bin sehr traurig, dass sie nicht hier sein kann."