French-Open-Finale live: So steht es bei Nadal gegen Ruud

Bisher 13 Einzel-Endspiele hat Rafael Nadal bei den Tennis-French-Open bestritten - er hat sie alle gewonnen. Am Sonntag-Nachmittag (15 Uhr, live ServusTV, Eurosport) folgt die 14. Teilnahme des Sandplatz-Königs an einem Paris-Finale, schlechte Aussichten für seinen diesmaligen Herausforderer Casper Ruud. Der Norweger hat sich erstmals für eine Major-Entscheidung qualifiziert und muss gegen den Rekord-Grand-Slam-Sieger antreten. Erst zwei Spieler haben Nadal in Roland Garros besiegt.