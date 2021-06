French Open: Einsatz von Federer im Achtelfinale unsicher

Roger Federer hat in seiner ersten Night Session bei den French Open viel Energie lassen müssen, aber ist in der Nacht auf Samstag ins Achtelfinale aufgestiegen. Der am 8. August 40 Jahre alt werdende Schweizer ließ nach dem 3:35-Stunden-Fight gegen den Deutschen Dominik Koepfer offen, ob er am Montag gegen Matteo Berrettini (ITA-9) antreten wird. Sein Comeback-Jahr ist ja ganz klar auf Wimbledon (ab 28. Juni) ausgerichtet, das hatte er schon vor Paris angekündigt.

Erstmals endete eine der in diesem Jahr eingeführten Night Sessions in Paris nach Mitternacht, und das wegen der nächtlichen Ausgangssperre in Frankreich vor leeren Rängen. Federer machte nach dem 7:6(5),6:7(3),7:6(4),7:5 keine Versprechungen. "Ich muss das mit meinem Team anschauen, ob das Risiko vielleicht zu groß wäre", gab der 20-fache Major-Sieger zu. Zudem habe er zwischen Paris und Halle nicht die übliche Woche Pause. Man müsse sehen, was das Beste ist, wenn man auch Wimbledon mit in Betracht ziehe. Und schließlich sei es egal ob Genf oder Paris: "Ich muss sehen, wie ich aufwache und wie es meinem Knie am nächsten Morgen geht."

Federer spielt ja sein erstes Major-Turnier seit den Australian Open 2020 und musste sich danach zwei Operationen am Knie unterziehen. Er hatte vor Paris nur drei Matches gespielt.