Final-Thriller gegen Djokovic: Tennis-Jungstar Rune siegt in Paris

Tennis-Jungstar Holger Rune hat seinen Siegeszug beim ATP-Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy mit dem Titel gekrönt. Der 19-jährige Däne besiegte am Sonntag im Finale Novak Djokovic mit 3:6,6:3,7:5 und feierte seinen dritten Titel auf der ATP-Tour. Damit zieht er am Montag auch erstmals in die Top Ten der Weltrangliste ein. Finalgegner Djokovic ging hingegen nach 13 Siegen in Folge wieder als Verlierer vom Platz und verpasste seinen siebenten Pariser Masters-Titel.

Rune überwand in einem fesselnden Endspiel nicht nur einen Satzrückstand, im entscheidenden dritten Durchgang machte der Teenager auch ein 1:3 wett. Als der Däne beim Stand von 6:5 zum Matchgewinn aufschlug, musste er zudem sechs Breakbälle des Serben abwehren. Im Gegenzug verwertete der 19-Jährige seinen zweiten Matchball zum bisher größten Erfolg seiner noch jungen Karriere und kürte sich zum jüngsten Paris-Sieger seit dem damals 18 Jahre alten Boris Becker 1986.