Endstation: Mit Misolic verabschiedet sich der letzte Österreicher vom Kitzbühel-Einzel

Bei Lucas Miedler und seinem portugiesischem Arbeitskollegen Francisco Cabral geht es ziemlich eng zu. Nach dem Titelgewinn in Gstaad, der nach einem 6:7-7:6-10:3-Erfolg über die deutsch-französische Kooperation Hendrik Jebens/Albano Olivetti fixiert war, musste das Duo auch in der 1. Runde in Kitzbühel über die volle Distanz gehen. Fast zwei Stunden waren gespielt, ehe sich Miedler/Cabral zum 6:7-7:6-10:8-Erfolg gegen Robin Haase/Constantin Frantzen (NED/GER) gratulieren lassen konnten.

Begonnen hat er das Jahr mit dem Mexikaner Santiago Gonzalez. „Der wollte aber fünf, sechs Wochen am Stück in Übersee spielen, das wollte ich nicht.“ Wie er auf Cabral gestoßen ist? „Ich habe einfach in der Whatsapp-Gruppe gefragt, wer frei wäre, da hat sich Cabral gemeldet.“ Miedler hat also seinen neuen Partner über das Internet bekommen. In Gstaad gewann Miedler nun sein achtes ATP-Turnier, sein erstes, das er nicht mit Erler holte.

Das Österreicher-Duett Joel Schwärzler und Neil Oberleitner ist am Abend noch im Viertelfinal-Einsatz.