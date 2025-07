In Hochform: Ein Österreicher kommt mit einem Turniersieg nach Kitzbühel

Es war bereits der achte Turniersieg im Doppel für den Niederösterreicher auf der ATP-Tour. Vier davon holte der Muckendorfer in Österreich, davon zwei in Kitzbühel. Allesamt übrigens mit seinem Kurier-Davis-Cup-Partner Alexander Erler , von dem er sich zumindest auf der Tour im Vorjahr nach vielen großen Siegen getrennt hat.

Alexander Antonitsch, Turnierdirektor der Generali Open, wird Miedlers Erfolg besonders freuen - der Kärntner war einer der besten Doppelspieler der Welt. In Kitzbühel sind Miedler und Cabral als Nummer zwei gesetzt. Zum Auftakt warten der Deutsche Constantin Frantzen, der bis zuletzt mit Erler spielte, und der Niederländer Robin Haase. Ja, da war doch was: Der mittlerweile 38-Jährige holte in seiner Karriere zwei Einzeltitel, beide in Kitzbühel. 2011 und 2012 schlug er in den Endspielen den Spanier Albert Montanes bzw. den Deutschen Philipp Kohlschreiber.