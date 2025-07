Nichts wurde es mit einem gelungenen Auftakt am Österreicher-Tag in Kitzbühel. Dafür durften die Deutschen jubeln. Sebastian Ofner und Lukas Neumayer verlassen den Hauptbewerb beim Generali Open in Kitzbühel, dafür dürfen die Deutschen Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff die deutschen Gäste in Kitzbühel weiter unterhalten.

Zunächst verabschiedete sich Lukas Neumayer. Der 22-jährige Salzburger, Nummer drei im Lande, verlor gegen Yannick Hanfmann 5:7, 2:6. Dabei wären Chancen auf sein zweites Achtelfinale beim Generali Open vorhanden gewesen.