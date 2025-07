Tennis: Venus Williams siegt bei ihrem Tour-Comeback

Die 45-Jährige gewann bei den DC Open in Washington an der Seite der 22 Jahre jüngeren Hailey Baptiste 6:3, 6:1 gegen Eugenie Bouchard und Clervie Ngounoue.

Williams hatte zuvor im März 2024 bei den Miami Open aufgeschlagen. Ihr letztes Doppel-Match - mit Schwester Serena bei den US Open 2022 - liegt sogar fast drei Jahre zurück. Zuletzt hatte Williams, die in ihrer Karriere sieben Grand-Slam-Titel im Einzel, 14 weitere im Doppel sowie vier olympische Goldmedaillen für die USA gewonnen hat, von einer Operation an der Gebärmutter berichtet.