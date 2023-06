Erster Rasentitel und ATP-Führung für Alcaraz kurz vor Wimbledon

Alcaraz setzte sich im Finale mit 6:4, 6:4 gegen den Australier Alex de Minaur durch. „Das bedeutet mir sehr viel. Es ist das erste Mal, dass ich hier gespielt habe. Es ist fantastisch für mich, auf Rasen zu gewinnen“, sagte Alcaraz. Er hatte in seiner Karriere zuvor auf Rasen nur zweimal beim Klassiker in Wimbledon gespielt und war dabei nicht über das Achtelfinale hinausgekommen. Nun geht er als Herausforderer von Titelverteidiger Djokovic in das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres, das am 3. Juli beginnt.

Im deutschen Halle gewann unterdessen der für Kasachstan spielende gebürtige Russe Alexander Bublik gegen seinen Weggefährten Andrej Rublew mit 6:3, 3:6, 6:3. „Das bedeutet mir die Welt. Ich habe viel dafür getan, dass ich das erreiche“, sagte der aufschlagstarke Bublik. Auch er hatte zuvor kein Turnier auf Rasen gewonnen.