Ein Hubert schreibt polnische Tennisgeschichte

Am Wochenende startete mit den Qualifikationen offiziell die Sandplatz-Saison. Und da kann ein weiterer Teenager aus Italien zeigen, wie weit er schon ist. Lorenzo Musseti, 19, trifft am Dienstag in der ersten Runde von Cagliari auf Thiem-Freund Dennis Novak.

Ein anderer Österreicher zieht die Fäden in Marbella, Ronnie Leitgeb ist Turnierboss. Eine Wild Card wäre für Deutschlands Star Alexander Zverev reserviert gewesen, doch der 23-Jährige zog kurzfristig wegen einer leichten Verletzung zurück. Nummer eins ist der Spanier Pablo Carreño Busta. Harald Ottawa